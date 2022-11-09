В России началась сертификация первого беспилотного такси

Генеральный директор стартапа Hover, разрабатывающего беспилотное аэротакси, Александр Атаманов в кулуарах конференции «Национальная технологическая революция 20.35» сообщил, что компания начала сертификацию машины как гражданского воздушного судна.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Атаманов отметил, что сертификация ведётся совместно с Московским авиационным институтом. По его словам, процесс проходит достаточно долгого, но аэротакси всё равно увидит свет в 2025 году.

Аэротакси Hover — двухместный летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой, который компания разрабатывает с 2019 года. Беспилотник может подниматься на высоту до 150 метров и разгоняться до скорости 200 км/ч, заряда батареи хватает на 40 минут.