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27 минут назад

В России началась сертификация первого беспилотного такси

Ferra.ru

Генеральный директор стартапа Hover, разрабатывающего беспилотное аэротакси, Александр Атаманов в кулуарах конференции «Национальная технологическая революция 20.35» сообщил, что компания начала сертификацию машины как гражданского воздушного судна.

В России началась сертификация первого беспилотного такси
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Атаманов отметил, что сертификация ведётся совместно с Московским авиационным институтом. По его словам, процесс проходит достаточно долгого, но аэротакси всё равно увидит свет в 2025 году.

Аэротакси Hover — двухместный летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой, который компания разрабатывает с 2019 года. Беспилотник может подниматься на высоту до 150 метров и разгоняться до скорости 200 км/ч, заряда батареи хватает на 40 минут.

«Совместно со специалистами Московского авиационного института в настоящее время мы работаем над сертификацией нашей разработки как гражданского воздушного судна: готовим необходимые для её успешного прохождения документы», — заявил Александр Атаманов.

Наука и техника,Александр Атаманов,МАИ,
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