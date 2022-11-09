Веб-версия Apple TV+ больше не работает в России

Веб-версия стримингового сервиса Apple TV+ не открывается у пользователей из России. При этом не помогает даже VPN. Об этом сообщает издание Rozetked.

При попытке зайти на главную страницу появляется сообщение «не удаётся найти запрашиваемую страницу». Также перестал работать клиент Apple TV+ для macOS. После запуска сервиса в меню не показывается интерфейс и наблюдается бесконечная загрузка. При этом в мобильном приложении или версии для для смарт-ТВ и консоли PlayStation 5 таких проблем нет.

Является ли это программным сбоем или компания решила уйти из России на данный момент не ясно – в Apple эту проблему пока никак не прокомментировали.