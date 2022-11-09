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21 минуту назад

Веб-версия Apple TV+ больше не работает в России

Елена Прошина

Веб-версия стримингового сервиса Apple TV+ не открывается у пользователей из России. При этом не помогает даже VPN. Об этом сообщает издание Rozetked.

Веб-версия Apple TV+ больше не работает в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При попытке зайти на главную страницу появляется сообщение «не удаётся найти запрашиваемую страницу». Также перестал работать клиент Apple TV+ для macOS. После запуска сервиса в меню не показывается интерфейс и наблюдается бесконечная загрузка. При этом в мобильном приложении или версии для для смарт-ТВ и консоли PlayStation 5 таких проблем нет.

Является ли это программным сбоем или компания решила уйти из России на данный момент не ясно – в Apple эту проблему пока никак не прокомментировали.

Ранее стало известно, что Apple сокращает производство iPhone 14 из-за низкого спроса.

Наука и техника,Apple,
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