NASA в третий раз перенесло запуск миссии Artemis к Луне

Первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне в рамках миссии Artemis 1 перенесен с 14 на 16 ноября. Об этом сообщается на сайте NASA.
В качестве причины переноса запуска ракеты в тексте указывается надвигающийся на Флориду тропический шторм «Николь». Корректировкой даты в NASA рассчитывают создать «безопасные условия для возвращения сотрудников к работе и проверок после прекращения» природного явления.
Напомним, что о планах запуска Orion к Луне стало известно еще в прошлом году. Даты неоднократно сдвигались. В частности, сначала планировалось запустить космический корабль в феврале, затем в мае-июле, позже — в августе. Более того NASA бронировало полигон для запуска на 29 августа, 2 и 5 сентября, с указанием конца летнего месяца в качестве основной даты. Однако затем было объявлено об отмене запуска по техническим причинам — утечке топлива. Запуск перенесли на 2 сентября, но в итоге и его было принято перенести.
Ожидается, что сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System с Orion к Луне запустят с комплекса 39B центра имени Кеннеди в штате Флорида. В рамках миссии космический корабль пробудет на орбите Луны несколько недель, а затем вернется к Земле, его спускаемая капсула приводнится в Атлантике.