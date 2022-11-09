NASA в третий раз перенесло запуск миссии Artemis к Луне

Напомним, что о планах запуска Orion к Луне стало известно еще в прошлом году. Даты неоднократно сдвигались. В частности, сначала планировалось запустить космический корабль в феврале, затем в мае-июле, позже — в августе. Более того NASA бронировало полигон для запуска на 29 августа, 2 и 5 сентября, с указанием конца летнего месяца в качестве основной даты. Однако затем было объявлено об отмене запуска по техническим причинам — утечке топлива. Запуск перенесли на 2 сентября, но в итоге и его было принято перенести.