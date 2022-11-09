Разработчики WeChat заставили заблокированных пользователей извиняться

Разработчики китайского мессенджера WeChat заставляют заблокированных пользователей извиняться, чтобы вновь получить доступ к своем аккаунту. Об этом рассказали сами граждане КНР, которым пришлось столкнуться с такой ситуацией. Их истории приводит Rest of World.

В частности, китайский студент, проживающий в Калифорнии рассказал, что подвергся блокировке в WeChat в июне после того, как упомянул у себя на странице тему разгона протестующих на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Сянь Цзинцзин из юго-западной провинции Сычунь столкнулась с блокировкой в октябре 2021 году. Тогда, по ее словам, ее аккаунт в WeChat кто-то взломал и рассылал с него спам, за что и получил бан. Еще одна гражданка КНР из центральной провинции Хубэй Вэнь Вэнь оказалась заблокирована из-за своей работы, в ее обязанности входило размещение рекламы в групповых чатах.

Несмотря на разные истории, всех этих пользователей объединяет то, что получить доступ к своим аккаунтам в WeChat они смогли только после принесения письменных извинений компании Tencent, которой принадлежит мессенджер. Такое требование выдвигали им сами разработчики платформы. Кроме того к письму они просили прикладывать фотографию либо просто китайского национального удостоверения личности, либо снимок, где пользователь держит его в руках.

В самом письме от заблокированных граждан требовали признать свою вину, извиниться за нарушение законов и нормативных актов мессенджера и пообещать больше так не делать.