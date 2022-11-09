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47 минут назад

Мобильный трафик в Рунете достиг аномальных высот

Игромания.ру

Мобильный трафик в Рунете вырос до 90%. При этом ещё в марте доля мобильного трафика оценивалась в 87%. Технические специалисты рекламной сети SlickJump считают, что, вероятнее всего, это предельное значение на ближайшие несколько лет.

Мобильный трафик в Рунете достиг аномальных высот
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Однако и этот прогноз может не сбыться, поскольку ранее ожидалось, что мобильный трафик до конца года вернётся к 83%. Представители компании отметили, что мобильный трафик в России растет не первый год. Но показатели этого года скорее аномальные, чем постоянные или даже ожидаемые.

Такому росту, по мнению экспертов, способствует активное использование VPN-сервисов, тренд на быстрое потребление контента и и уменьшение доли стационарных компьютеров.

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