Мобильный трафик в Рунете достиг аномальных высот

Мобильный трафик в Рунете вырос до 90%. При этом ещё в марте доля мобильного трафика оценивалась в 87%. Технические специалисты рекламной сети SlickJump считают, что, вероятнее всего, это предельное значение на ближайшие несколько лет.

Однако и этот прогноз может не сбыться, поскольку ранее ожидалось, что мобильный трафик до конца года вернётся к 83%. Представители компании отметили, что мобильный трафик в России растет не первый год. Но показатели этого года скорее аномальные, чем постоянные или даже ожидаемые.