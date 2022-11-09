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1 час назад

Житель Бразилии собрал ПК в микроволновке

Елена Прошина

Житель Бразилии по имени Джек Лаки собрал себе персональный компьютер в корпусе из-под микроволновки. Об этом сообщает PCGamer.

Житель Бразилии собрал ПК в микроволновке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Свою сборку Лаки продемонстрировал в социальных сетях. По его словам, на такое необычное решение его подтолкнуло банальное желание сэкономить. Впрочем, эта версия вызвала у пользователей сети вопросы – общая стоимость сборки такой сборки составила около 900 долларов, что, очевидно, значительно превышает допустимую сумму для «бюджетного» варианта.

При этом Джек Лаки не рассказал, какое конкретно наполнение скрывается внутри микроволновки. Судя по фото, получилось определить только то, что внутри стоит материнская плата от Asus модели A320M-K.

Ранее основатель компании Oculus и разработчик шлема виртуальной реальности Oculus Rift Палмер Лаки создал VR-гарнитуру которая убивает игрока в реальности, если тот погибнет в игре.

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