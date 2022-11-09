ВОЗ заявила о резком снижении смертности от COVID-19 в мире

«На прошлой неделе ВОЗ была проинформирована о чуть более чем 9,4 тысячи смертей от COVID-19, что почти на 90 процентов меньше, чем в феврале этого года, когда число смертей за неделю превышало 75 тысяч», — отметил Гебрейесус.