В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
10 минут назад

ВОЗ заявила о резком снижении смертности от COVID-19 в мире

Lenta.ruиещё 3

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что смертность от COVID-19 в мире с февраля снизилась почти на 90 процентов. Об этом пишет ТАСС.

ВОЗ заявила о резком снижении смертности от COVID-19 в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На прошлой неделе ВОЗ была проинформирована о чуть более чем 9,4 тысячи смертей от COVID-19, что почти на 90 процентов меньше, чем в феврале этого года, когда число смертей за неделю превышало 75 тысяч», — отметил Гебрейесус.

Глава ВОЗ также призывал все правительства, общины и людей оставаться бдительными. По его словам, продолжающееся распространение новых вариантов коронавирусной инфекции по-прежнему вызывает беспокойство. Он добавил, что в связи с этим организация продолжает «призывать каждого к полной вакцинации».

В сентябре Гебрейесус пожаловался на угрозы в свете пандемии нового коронавируса. Чиновник отметил, что ему поступают сообщения с угрозами для жизни.

«Угрозы направляют мне прямо посредством СМС. Не знаю, откуда они получили мой номер», — заявил он.

Наука и техника,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители