Starlink ограничит дневной трафик

Спутниковый интернет-провайдер Starlink объявил о введении ограничения на использование в дневные часы интернета частными клиентам в США и Канаде. Оно вступит в силу уже в декабре 2022 года. Об этом сообщает Ars Technica со ссылкой на компанию.
«Чтобы гарантировать, что небольшое количество пользователей, потребляющих необычно большие объемы данных, не окажут негативного влияния на нашу клиентскую базу, команда Starlink внедряет политику добросовестного использования для клиентов-резидентов в США и Канаде, а также для всех деловых/морских пользователей, начиная с декабря 2022 года», — говорится в тексте.
Таким образом, начиная с 1 декабря, указанные подписчики интернет-провайдера будут получать ежемесячный лимит в один терабайт «данных приоритетного доступа». При его превышении, Starlink снизит скорость до «базового доступа». В компании уточнили, что при ограничении «приоритетного доступа» учитывать будут только дневной трафик, использование интернета с 23:00 до 7:00 не засчитывается.
При этом Starlink предоставит клиентам возможность восстановить скорость — каждый последующий гигабайт сверх лимита обойдется им в 25 центов.