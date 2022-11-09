Starlink ограничит дневной трафик

Спутниковый интернет-провайдер Starlink объявил о введении ограничения на использование в дневные часы интернета частными клиентам в США и Канаде. Оно вступит в силу уже в декабре 2022 года. Об этом сообщает Ars Technica со ссылкой на компанию.

Фото: SpaceX SpaceX

«Чтобы гарантировать, что небольшое количество пользователей, потребляющих необычно большие объемы данных, не окажут негативного влияния на нашу клиентскую базу, команда Starlink внедряет политику добросовестного использования для клиентов-резидентов в США и Канаде, а также для всех деловых/морских пользователей, начиная с декабря 2022 года», — говорится в тексте.

Таким образом, начиная с 1 декабря, указанные подписчики интернет-провайдера будут получать ежемесячный лимит в один терабайт «данных приоритетного доступа». При его превышении, Starlink снизит скорость до «базового доступа». В компании уточнили, что при ограничении «приоритетного доступа» учитывать будут только дневной трафик, использование интернета с 23:00 до 7:00 не засчитывается.