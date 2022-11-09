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1 час назад

Samsung совместно с учёными из США изобрёл камеру для слежки сквозь стены

Ferra.ru

Samsung совместно с учёными из Массачусетского технологического института (MIT) создали прототип ручной терагерцовой камеры — устройства, с помощью которого можно изучать помещения через стены.

Samsung совместно с учёными из США изобрёл камеру для слежки сквозь стены
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Такое оборудование уже существует, но оно весьма громоздкое, к тому же его технически невозможно использовать вне лабораторий. Зато камера Samsung и MIT может использоваться как обычное ручное устройство.

Принцип работы камеры заключается в отслеживании терагерцового излучения. В камере применена технология квантовых точек, которая используется при производстве дисплеев и телевизоров. А устройство сканирует и фиксирует терагерцовое излучение, возбуждающее квантовые точки.

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