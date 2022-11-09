Samsung совместно с учёными из США изобрёл камеру для слежки сквозь стены

Samsung совместно с учёными из Массачусетского технологического института (MIT) создали прототип ручной терагерцовой камеры — устройства, с помощью которого можно изучать помещения через стены.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Такое оборудование уже существует, но оно весьма громоздкое, к тому же его технически невозможно использовать вне лабораторий. Зато камера Samsung и MIT может использоваться как обычное ручное устройство.