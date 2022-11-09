Стратосферный БПЛА Zephyr обеспечат мобильной связью

Компания Airbus HAPS Connectivity Business (Airbus HAPS) подписала письмо о намерениях (LOI) с японской корпорацией Space Compass (Space Compass) о совместном предложении услуг мобильной связи и обсервации Земли в стратосфере на японском рынке с использованием беспилотной высотной платформы Zephyr.

Фото: Airbus Airbus

Самер Халави, директор Airbus HAPS, так прокомментировал партнерство: "Наша команда специалистов будет тесно сотрудничать со Space Compass, чтобы предлагать мобильные услуги 4G/5G с малой задержкой по беспрецедентно низкой цене. Наша инновационная, рекордная, безэмиссионная летающая платформа пользуется популярностью у многих операторов мобильной связи, спутниковых и других поставщиков услуг со всего мира".

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Airbus HAPS — дочерняя компания Airbus, которая намерена предоставлять новые экологически безопасные услуги с помощью стратосферных самолетов Zephyr, работающих на солнечных батареях, для систем мобильной связи, наблюдения Земли и нужд государственных учреждений. Обладая способностью предоставлять услуги 4G/5G с малой задержкой, Zephyr действует как летающая ретрансляционная станция, дополняя наземные сети и предоставляя операторам связи выгодное обслуживание сельских и отдаленных районов, а также удовлетворяя потребности служб экстренного реагирования.

Основная цель Zephyr — сделать услуги доступными на месте с помощью многоразового самолета на солнечной энергии. Эти услуги могут включать морской мониторинг, пограничное патрулирование, связь, обнаружение лесных пожаров. Предназначенный для полетов в стратосфере на средней высоте 70 000 футов (21 км), сверхлегкий Zephyr имеет размах крыльев 25 метров, весит менее 75 кг, летает над погодой (облаками, реактивными течениями) и обычным воздушным движением.