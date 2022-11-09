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14 минут назад

Специалисты ESA охладили пиво на Земле с помощью космической энергии

Газета.Ru

Европейское космическое агентство (ESA) протестировало технологию получения солнечной энергии прямо из космоса в рамках своей инициативы SOLARIS по поиску альтернативных способов получения космической энергии, об этом сообщается на официальном сайте организации. Технология была продемонстрирована в Германии на инновационной фабрике Airbus X-Works в Мюнхене.

Пиво на Земле охладили с помощью космической энергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Используя микроволновое излучение, ученые смогли передать солнечную энергию между двумя точками на расстояние 36 метров. Полученная энергия использовалась для освещения модельного города, мини-производства "зеленого" водорода и охлаждения безалкогольного пива перед подачей на стол зрителям. В будущем эту технологию могут использовать в промышленных масштабах. В систему получения энергии солнца войдут спутники, которые будут собирать солнечный свет сутками. Затем они будут преобразовывать его в микроволны, которые будут отправлены на приемные станции на Земле.

По словам специалистов, спутники должны быть большими, порядка нескольких километров, чтобы генерировать мощность, эквивалентную той, которую вырабатывает атомная электростанция. В будущем ученые будут тестировать и другие методы получения солнечной энергии прямо из космоса.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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