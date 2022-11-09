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8 минут назад

Грузовой корабль Cygnus долетел до МКС, несмотря на нераскрывшуюся солнечную панель

Газета.Ru

Грузовой корабль Cygnus успешно пристыковался к МКС в ходе миссии снабжения NG-18. Трансляция стыковки велась на NASA TV в YouTube. Проблемы с одной из двух солнечных панелей начались вскоре после старта 7 ноября.

Грузовой корабль Cygnus долетел до МКС, несмотря на нераскрывшуюся солнечную панель
Фото: NASANASA

По неизвестным причинам одна из батарей не раскрылась согласно плану полета, и инженеры не смогли решить эту проблему дистанционно. Солнечные панели служат основным источником электроэнергии корабля, но Northrop Grumman, компания-разработчик, заявила, что даже половины установленных батарей достаточно для стыковки.

В результате NASA решило не отменять миссию снабжения сразу, а принять решение по итогам визуального осмотра корабля при подлете к МКС. В итоге было принято решение о выполнении плана полета, и роборука станции пристыковала Cygnus к модулю Unity, о значимых проблемах в ходе этой операции не сообщалось. Как видно на видео, одна из панелей действительно не раскрыта.

Перед стыковкой инженеры опасались, что в такой конфигурации корабль может начать раскачиваться при манипуляциях с ним, или же что панель раскроется внезапно и повредит станцию. Cygnus доставил на станцию около 3750 кг груза, включая припасы для экипажа, научное оборудование и крепление для новой солнечной панели для МКС. Ее установят на корпусе 15 ноября в рамках модернизации энергетической системы станции.

Наука и техника,NASA,
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