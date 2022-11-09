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9 минут назад

Создан высокоточный нейроимплант для парализованных людей

Lenta.ru

Американские специалисты из Калифорнийского университета создали высокоточный нейроимплант для парализованных людей, который помогает ускорять процесс озвучивания мыслей. Результаты работы описаны в журнале Nature Communications.

Создан высокоточный нейроимплант для парализованных людей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Система представляет собой мозговой имплантат с электродами, а также нейросеть, которая распознает активность мозга и переводит с радиотелефонного фонетического алфавита. Эту азбуку международные организации применяют для точной передачи букв латинского алфавита, где каждая буква закодирована коротким английским словом: например, Alpha для A, Bravo для B.

В процессе экспериментов испытуемый представлял в голове конкретное слово, датчики фиксировали определенную мозговую активность, а нейросеть научили распознавать мысли о слове и выводить результат на экран. Для снижения частоты ошибок в искусственный интеллект добавили словарь из более чем тысячи самых употребляемых английских слов, а остальные сигналы интерфейс игнорировал.

В итоге доброволец смог произносить по несколько слов в минуту с минимальным числом ошибок. Авторы предполагают, что высокая скорость и точность их устройства позволит внедрить его в скором времени в повсеместную практику и улучшить жизнь многих немых и парализованных пациентов.

В августе бизнесмен и основатель компании Neuralink Илон Маск объяснил необходимость чипирования человека помощью людям с ограниченными возможностями. Такие устройства, по его мнению, помогут облегчить последствия черепно-мозговых травм, а также восстановить двигательные функции конечностей пациентам с травмами позвоночника.

Наука и техника,Илон Маск,
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