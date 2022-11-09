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1 час назад

Кот-батон, Йода-Чебурашка и другие: как скрещивать картинки в нейросети Midjourney

Мария Иванова

Нейросеть Midjourney получила свежее обновление, которое ввело функцию Remix: она позволяет алгоритму объединять две картинки в одну. Причем платформа способна соединять не только предоставленные пользователем изображения, но и собственные, сгенерированные из текстового запроса. Эта функция практически моментально стала инструментом для создания самых разных мемов: от котов-батонов до гибрида Чебурашки и малыша Йоды. Портал dtf.ru рассказал, как правильно пользоваться Midjourney, чтобы создавать собственные картинки.

Кот-батон, Йода-Чебурашка и другие: как скрещивать картинки в нейросети Midjourney
Фото: Midjourney, DTFMidjourney, DTF
  • Midjourney работает через сервер в мессенджере Discord, поэтому если вы им не пользуетесь, то загрузите программу и зарегистрируйте аккаунт.
  • После этого войдите в Discord и присоединитесь к серверу Midjourney.
  • Выберите один из каналов в разделе Newcomer Rooms.
  • В текстовой строке введите команду /settings.
  • На экране появится меню настроек. Включите опции MJ Version 4 и Remix mode, кликнув на них.
  • Затем введите команду /imagine. В поле prompt через пробил вставьте ссылки на два изображения — первое выступит в качестве основы для генерации картинки.
  • Через минуту (или меньше) бот пришлет вам готовое изображение. Его можно изменить, получить другие варианты или повысить разрешение.
Midjourney, DTF
Midjourney, DTF
Midjourney, DTF
Наука и техника,
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