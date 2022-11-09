Кот-батон, Йода-Чебурашка и другие: как скрещивать картинки в нейросети Midjourney

Нейросеть Midjourney получила свежее обновление, которое ввело функцию Remix: она позволяет алгоритму объединять две картинки в одну. Причем платформа способна соединять не только предоставленные пользователем изображения, но и собственные, сгенерированные из текстового запроса. Эта функция практически моментально стала инструментом для создания самых разных мемов: от котов-батонов до гибрида Чебурашки и малыша Йоды. Портал dtf.ru рассказал, как правильно пользоваться Midjourney, чтобы создавать собственные картинки.