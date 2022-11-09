В зоне избегания обнаружена огромная внегалактическая структура

Команда исследователей из Национального университета Сан-Хуана, Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул и Университета Андреса Белло обнаружила свидетельства большого внегалактического скопления, скрывающегося за галактикой Млечный Путь. Группа ученых опубликовала статью с описанием своих выводов на сервере препринтов arXiv. Исследование ожидает публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Ученым давно известно, что одна часть ночного неба скрыта от наших глаз из-за выпуклости в галактике. Зона избегания составляет примерно 10% ночного неба. За последние несколько лет ученые использовали различные инструменты для изучения этой области. Новое исследование эксперты начали с анализа данных, которые были собраны до сих пор, и добавили новую информацию, полученную в рамках проекта VVV Survey.
VVV Survey – это проект, спонсируемый Европейской организацией астрономических исследований в Южном полушарии. Исследование было связано с изучением звезд с использованием инфракрасного излучения, а не видимого света. Такие выбросы способны проходить через газ, пыль и свет от звезд в выпуклости и попадать на приборы, установленные здесь, на Земле.
Изучая инфракрасные снимки, исследователи смогли идентифицировать несколько галактик, которые существуют далеко за пределами Млечного Пути. Исследователи полагают, что вместе эти галактики составляют массивную внегалактическую структуру. По их оценкам, в этой структуре может быть до 58 галактик.