В зоне избегания обнаружена огромная внегалактическая структура

Команда исследователей из Национального университета Сан-Хуана, Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул и Университета Андреса Белло обнаружила свидетельства большого внегалактического скопления, скрывающегося за галактикой Млечный Путь. Группа ученых опубликовала статью с описанием своих выводов на сервере препринтов arXiv. Исследование ожидает публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

Фото: AstroNews AstroNews

Ученым давно известно, что одна часть ночного неба скрыта от наших глаз из-за выпуклости в галактике. Зона избегания составляет примерно 10% ночного неба. За последние несколько лет ученые использовали различные инструменты для изучения этой области. Новое исследование эксперты начали с анализа данных, которые были собраны до сих пор, и добавили новую информацию, полученную в рамках проекта VVV Survey.

VVV Survey – это проект, спонсируемый Европейской организацией астрономических исследований в Южном полушарии. Исследование было связано с изучением звезд с использованием инфракрасного излучения, а не видимого света. Такие выбросы способны проходить через газ, пыль и свет от звезд в выпуклости и попадать на приборы, установленные здесь, на Земле.