Раскрыта природа гигантской внегалактической структуры

Ученые из Аргентины, Бразилии и Венесуэлы раскрыли природу гигантской внегалактической структуры, которая расположена в зоне избегания — области неба в Южном полушарии Земли, заслоняемой пылью и звездами диска Млечного Пути и недоступной для оптических наблюдений. Оказалось, что она является ранее неизвестным галактическим скоплением. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в репозитории arXiv.

Предыдущие наблюдения, проведенные в рамках инфракрасного обзора центральной части Млечного Пути (VVV), продемонстрировали, что в зоне избегания находится область размером 1,636 квадратного градуса с необычно высокой концентрацией потенциальных галактик. В этой области, обозначенной как b204, особо выделяется участок с радиусом 15 угловых минуты с необычно высокой плотностью протяженных источников инфракрасного излучения. Он содержит 118 визуально подтвержденных галактик, что в три раза выше плотности на остальной площади области.

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Астрономы провели новые наблюдения, чтобы лучше охарактеризовать природу этого сверхплотного участка, определив красное смещение нескольких источников. Красное смещение представляет собой смещение спектральных линий в длинноволновую (красную) область спектра из-за эффекта Доплера, когда источник движется от наблюдателя и длина волны его излучения увеличивается. Были получены спектры пяти галактик-кандидатов с помощью спектрографа Flamingos 2 на телескопе Gemini South Обсерватории Джемини.