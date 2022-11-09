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39 минут назад

Китайский мессенджер заставил заблокированных пользователей извиняться

Lenta.ru

Аккаунт китайского студента, живущего в Калифорнии, в WeChat был заблокирован после того, как тот упомянул разгон протестующих на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Чтобы восстановить доступ, он был вынужден извиниться в письменном виде, сообщает Telegram-канал «Китайская угроза».

Китайский мессенджер заставил заблокированных пользователей извиняться
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Студент написал обращение к материнской компании приложения Tencent, в котором пообещал, что не будет публиковать «ничего, что нарушает законы и нормативные акты, чтобы защитить социальную стабильность и бизнес» компании.

«Спасибо Tencent за то, что предоставила нам такую хорошую коммуникационную платформу», — говорится в извинении молодого человека.

О том, требовали ли извинений от других заблокированных пользователей, не сообщается.

WeChat — главный мессенджер в Китае, который используется и для общения, и для заказа продуктов или вызова такси.

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