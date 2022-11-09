Обнаружены четыре новых пульсара

Астрономы сообщили об обнаружении четырех новых пульсаров с помощью радиотелескопа Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) в рамках обзора GMRT High Resolution Southern Sky (GHHRSS). Это открытие было подробно описано в исследовательской статье, опубликованной 29 октября в репозитории предварительной печати arXiv.

Фото: AstroNews AstroNews

Команда астрономов во главе с Шубхамом Сингхом из Института фундаментальных исследований Тата в Пуне, Индия, обнаружила четыре новых пульсара, используя для поиска алгоритм быстрого сворачивания (fast folding algorithm, FFA). Этот метод чувствителен к сигналам с длинными периодами и короткими рабочими циклами.

Обнаруженные пульсары были обозначены как J1245-52, J1447-50, J1810-42 и J1936-30. Они имеют периоды вращения от 532,2 до 1675,8 миллисекунд, а их показатели дисперсии находятся в диапазоне 42,2–107,8 пк/см3. Значения плотности потока находятся в диапазоне от 0,4 до 1,5 мЯн.

Ученые определили, что J1936-30 является пульсаром с узким рабочим циклом, с предельной долей нуллинга около 90%. Последующие наблюдения этого пульсара показали, что он демонстрирует фазы всплесков (когда видно излучение) и фазы нуллинга, длящиеся от нескольких минут до нескольких десятков минут.