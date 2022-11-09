Ученые создали камеру, которая позволяет смотреть сквозь стены

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT), Университета Миннесоты и компании Samsung создали новую терагерцевую камеру, способную улавливать терагерцевое излучение при комнатной температуре. Разработка подробно описана на официальном сайте MIT.

Исследователи отмечают, что современные терагерцевые датчики слишком громоздкие, дорогие, а также работают лишь при криогенных температурах.

Новый прототип способен работать в условиях обычной комнаты и базового давления. Это возможно благодаря технологии квантовых точек, применяемых в создании дисплеев и телевизоров от Samsung. Это означает, что в будущем появятся компактные сканирующие устройства, которые смогут буквально "видеть сквозь стены".

Кроме того, их стоимость будет достаточно бюджетной относительно существующих терагерцевых камер. По мнению ученых, такая разработка откроет для человечества новые возможности в сфере обеспечения безопасности, контроля на производстве и других отраслях.