Ученые назвали максимальный возраст человека

Международная команда ученых выяснила максимальный возраст, до которого может дожить человек, пишет LADBible.

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Для того, чтобы вычислить точную цифру, исследователи из сингапурской биотехнологической компании Gero и Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало изучили жизнестойкость организма человека и его способность восстанавливаться после повреждений.

Чтобы проанализировать медицинские данные сотен тысяч добровольцев, ученые прибегли к искусственному интеллекту. Принимая во внимание факторы возраста, болезни и образа жизни, специалисты обнаружили, что где-то между 120 и 150 годами способность человеческого организма к восстановлению полностью иссякает, а это означает, что человек не может прожить больше 150 лет.

Между тем, лекарства, которые могли бы попытаться замедлить процесс старения организма и теоретически позволить кому-то жить до 200 лет, в настоящее время проходят испытания.