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19 минут назад

Apple записывает каждое ваше действие в стандартных приложениях iPhone

Ferra.ruиещё 1

Специалисты агентства Mysk, специализирующегося на кибербезопасности, сообщили, что обнаружили тотальную слежку за пользователями Apple со стороны производителя.

Apple записывает каждое действие пользователя в приложениях iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперты изучили настройки приватности в App Store. В публикации речь ведётся о iOS 14.6. Отмечается, что даже если пользователь настроил полный запрет передачи данных Apple, в App Store всё равно продолжается сбор и отправка производителю пользовательских идентификаторов.

В Mysk считают, что такая практика началась в мае 2021 года. От Apple каких-либо комментариев пока не последовало.

«Скорее всего, магазин App Store в iOS 14.6 отправляет все ваши нажатия на дисплей сразу в Apple», — сказано сообщении Mysk.

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