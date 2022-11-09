Apple записывает каждое действие пользователя в приложениях iPhone

Специалисты агентства Mysk, специализирующегося на кибербезопасности, сообщили, что обнаружили тотальную слежку за пользователями Apple со стороны производителя.

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Эксперты изучили настройки приватности в App Store. В публикации речь ведётся о iOS 14.6. Отмечается, что даже если пользователь настроил полный запрет передачи данных Apple, в App Store всё равно продолжается сбор и отправка производителю пользовательских идентификаторов.

В Mysk считают, что такая практика началась в мае 2021 года. От Apple каких-либо комментариев пока не последовало.