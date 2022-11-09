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1 час назад

Gizmodo: App Store фиксирует каждое нажатие пользователя и отправляет данные в Apple

Газета.Ru

Исследователи в сфере информационной безопасности Томми Миск и Талал Хадж Бакри из компании Mysk обнаружили, что настройки приватности в фирменных приложениях Apple работают не так, как изначально заявлял производитель. Об этом со ссылкой на слова разработчиков сообщает портал Gizmodo.

App Store фиксирует каждое нажатие пользователя и отправляет данные в Apple
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как оказалось, даже полный запрет на передачу пользовательских данных не мешает Apple собирать информацию.

"Судя по всему, магазин App Store в iOS 14.6 отправляет каждое ваше нажатие на экран прямиком в Apple", — говорится в публикации Mysk в Twitter.

Миск и Бакри утверждают, что компания начала такую практику еще в мае 2021 года. Apple, по словам исследователей, собирает идентификаторы пользователей вопреки включенной настройке, запрещающей сбор любой информации.

По данным исследователей, эта функция может работать со сторонними приложениями, но не применима к фирменным сервисам Apple, включая App Store, Apple Music, Apple TV и прочим. Apple не предоставила оперативный комментарий по запросу Gizmodo. Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что новый закон ЕС может "уничтожить" App Store и превратить iOS в Android.

Наука и техника,Apple,ЕС,
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