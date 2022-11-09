App Store фиксирует каждое нажатие пользователя и отправляет данные в Apple

Исследователи в сфере информационной безопасности Томми Миск и Талал Хадж Бакри из компании Mysk обнаружили, что настройки приватности в фирменных приложениях Apple работают не так, как изначально заявлял производитель. Об этом со ссылкой на слова разработчиков сообщает портал Gizmodo.

Как оказалось, даже полный запрет на передачу пользовательских данных не мешает Apple собирать информацию.

"Судя по всему, магазин App Store в iOS 14.6 отправляет каждое ваше нажатие на экран прямиком в Apple", — говорится в публикации Mysk в Twitter.

Миск и Бакри утверждают, что компания начала такую практику еще в мае 2021 года. Apple, по словам исследователей, собирает идентификаторы пользователей вопреки включенной настройке, запрещающей сбор любой информации.