Археологи оцифровали древнюю эпитафию у мавзолея Тура-хана

Башкирские археологи оцифровали древнюю эпитафию, найденную у мавзолея (в Башкирии их называют кэшэнэ) Тура-хана. Оцифровка каменной плиты является одним из этапов изучения некрополей позднего средневековья. Об этом сообщает «Башинформ».

Фото: Википедия Википедия

В НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики рассказали, что надмогильная плита была найдена на возвышенности у мавзолея еще в 1950-е годы археологом Гаруном Юсуповым. Впоследствии она была передана на хранение в Национальный музей Республики Башкортостан. Это обработанный известняковый блок размером 25х59х130 сантиметров с вырезанной арабской вязью.

Объект является памятником представителю башкирской феодальной знати. Он может пролить свет на часть истории башкирского народа. Археолог Гарун Юсупов так перевел эпитафию: «Он живой, который не умирает, и все живущее умрет. Сказал пророк, да будет мир над ним. И каждая душа вкусит смерть. Истинно мир есть час, так используй его в богоугодных делах. По летосчислению в тысяча сто седьмом было. Кубовского (рода) Ярми-бия сына Таки-батыра памятник… от людей молитв (ожидая). Истинно. Мир есть падаль, желающие его — (собаки)».

Специалисты создали точную копию эпитафии, чтобы с ней можно было работать, не боясь причинить ущерб историческому памятнику. Также с помощью цифровой копии можно будет прочесть почти стертые надписи и заметить ранее не изученные особенности. Работы по оцифровке эпитафий в республике будут продолжены.