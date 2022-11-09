В США начали массово облизывать жаб из-за боксера Тайсона и сына Байдена

Жители США начали массово ловить и облизывать колорадских жаб в национальных парках страны. Об этом сообщает DailyMail со ссылкой на Службу национальных парков США, которая предостерегла американцев от подобной деятельности.
Колорадская жаба – одна из самых больших жаб США. По бокам ее головы находятся большие околоушные железы, которые вырабатывают ядовитый секрет. Яд содержит вещество 5-MeO-DMT, которое по действию схоже с ЛСД.
Ранее яд жаб использовался индейцами для достижения галлюциногенного эффекта.
"Как бы аппетитно это ни казалось, вам следует воздержаться от облизывания жаб и любых других животных в национальных парках. Это опасно для вашего здоровья", – гласит сообщение службы, опубликованное в Facebook.
Ученые подчеркивают, что токсин настолько силен, что может убить взрослую собаку и причинить значительный вред здоровью человека, вызвав сильнейшее отравление.
Сообщается, что американцы начали массово охотиться на жаб ради получения кайфа после того, как боксер Майк Тайсон рассказал о своем опыте использования токсина в подкасте Джо Рогана. Среди других известных личностей, употреблявших выделяемый жабами токсин - Хантер Байден, сын президента Джо Байдена. По его словам, употребление 5-MeO-DMT помогло ему трезво мыслить на протяжении года.