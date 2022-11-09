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47 минут назад

NASA не смогло «спасти» Землю от астероида

Никита Бородкин

Во время последних учений по планетарной обороне специалисты NASA не смогли уберечь Землю от столкновения с гипотетическим астероидом. Об этом сообщает журнал Scientific American.

NASA не смогло «спасти» Землю от астероида
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В испытаниях приняли участие более 200 ученых, исследователей и инженеров. Моделирование ситуации началось с обнаружения астероида на его траектории движения к планете — участники получили информацию о том, куда движется астероид, его размер и вероятность столкновения. От специалистов потребовали как можно быстрее среагировать на летящий к земле камень.

Несмотря на усилия экспертов, учения показали, что у США нет возможности перехватывать небольшие быстро движущиеся астероиды, а способность вести за ними наблюдение крайне ограничена. Однако даже если исследователи смогли бы отследить небесное тело, люди не смогли бы отклонить его от курса, а использование ядерного оружия слишком рискованно и сопряжено с международно-правовыми проблемами.

Также учения показали, что распространяемые слухи и ложь среди общественности могут создать серьезную помеху для эффективной эвакуации людей из района падения астероида.

Наука и техника,NASA,
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