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1 час назад

Компания Volkswagen выпустила офисное кресло с электромотором и клаксоном

Газета.Ru

Компания Volkswagen разработала кресло с электромотором, позволяющее передвигаться по офисному пространству, не вставая. Об этом сообщает New Atlas.

Volkswagen выпустила офисное кресло с электромотором и клаксоном
Фото: VolkswagenVolkswagen

Максимальная скорость офисного кресла составляет 20 км/ч, а запас хода — 12 км. Управление осуществляется путем нажатия специальных педалей.

Чтобы не сбить кого-то из коллег при движении назад, можно воспользоваться встроенным в подлокотник экраном, который выводит изображение с камеры, расположенной на задней части транспортного средства.

Кроме того, кресло оснащено клаксоном, развлекательной музыкальной системой, фарами и подогревом сидения. Стоимость новинки не раскрывается. Как следует из информации на официальном сайте Volkswagen, в некоторых автосалонах уже можно провести "тест-драйв" кресла.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что McDonald's представил кресло для геймеров с подставкой для еды и встроенной емкостью для подогрева, которая позволяет сохранить тепло бургеров и иного фастфуда. Новинка была выпущена в четырех экземплярах.

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