В России резко выросла популярность пиратских версий Windows и Microsoft Office

За день в России фиксируется до 185 тыс. фактов загрузки системного и офисного ПО от Microsoft через торренты. Это примерно на 25-30 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дистрибутора данных о загрузках контента Peer Trace.

Фото: MICROSOFT MICROSOFT

Популярность раздач Windows и Office резко выросла в августе, участники рынка связывают это со спросом школьников и студентов перед началом учебного года. Эксперты допускают, что серьёзный вклад в показатели вносит и коммерческий сектор, который пока не может интегрировать компьютеры на Linux в свою инфраструктуру.

Как отмечает директор Некоммерческого партнёрства поставщиков программных продуктов (НП ППП) Дмитрий Соколов, частные потребители считают, что раз Microsoft ушла из России, то её права можно нарушать вне зависимости от доступности Windows и Office в продаже.