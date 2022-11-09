Китай показал новое поколение ракеты-носителя для лунной программы

Китай представил на проходящем в городе Чжухай (южная провинция Гуандун) международном авиасалоне Airshow China следующее поколение ракеты-носителя, предназначенной для национальной лунной программы. Об этом сообщает в среду агентство Xinhua.

Длина ракеты-носителя при взлетной массе в 2,1 тыс. тонн составляет 90 м. Ее грузоподъемность на окололунной орбите достигает 27 тонн, а на околоземной - 70 тонн.

Первый запуск пилотируемой миссии при помощи данной ракеты-носителя ожидается в 2027 году, сообщает агентство со ссылкой на представителя Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT) Чжао Синго. По его словам, на авиасалоне также демонстрируется модель новой ракеты-носителя с большой грузоподъемностью, которая будет способна доставлять на переходную орбиту Земля - Луна до 50 тонн полезного груза, до 35 тонн на переходную орбиту Марса и порядка 150 тонн на околоземную орбиту. Ракета-носитель находится на стадии разработки, ее первый запуск запланирован на 2030 год, сообщил Чжао Синго.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите также реализуется проект космической станции КНР.