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43 минуты назад

Китай показал на авиасалоне в Чжухае новое поколение ракеты-носителя для лунной программы

ТАСС

Китай представил на проходящем в городе Чжухай (южная провинция Гуандун) международном авиасалоне Airshow China следующее поколение ракеты-носителя, предназначенной для национальной лунной программы. Об этом сообщает в среду агентство Xinhua.

Китай показал новое поколение ракеты-носителя для лунной программы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Длина ракеты-носителя при взлетной массе в 2,1 тыс. тонн составляет 90 м. Ее грузоподъемность на окололунной орбите достигает 27 тонн, а на околоземной - 70 тонн.

Первый запуск пилотируемой миссии при помощи данной ракеты-носителя ожидается в 2027 году, сообщает агентство со ссылкой на представителя Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT) Чжао Синго. По его словам, на авиасалоне также демонстрируется модель новой ракеты-носителя с большой грузоподъемностью, которая будет способна доставлять на переходную орбиту Земля - Луна до 50 тонн полезного груза, до 35 тонн на переходную орбиту Марса и порядка 150 тонн на околоземную орбиту. Ракета-носитель находится на стадии разработки, ее первый запуск запланирован на 2030 год, сообщил Чжао Синго.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите также реализуется проект космической станции КНР.

Она находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Станция рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.

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