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37 минут назад

Климатолог исключил вымирание человечества к 2050 году

Вечерняя Москваиещё 3

Человечество не вымрет к 2050 году, несмотря на прогноз суперкомпьютера World One, однако основания для исчезновения цивилизации из-за изменений климата есть. Об этом сообщил научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

Климатолог опроверг вымирание человечества к 2050 году
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, ситуация с изменениями климата, неблагоприятными и связанными с антропогенными факторами, усугубляется. Большое количество экспертов отмечают, что принимается недостаточно мер для решения этой проблемы.

— Ситуация усугубляется, и она тревожная. Основание к гибели человечества есть, но пока это больше нагнетание страстей, — отметил Киселев в комментарии НСН.

Суперкомпьютер World One, созданный с целью прогнозирования и моделирования закономерности событий в истории человечества, предсказал сроки гибели цивилизации. По прогнозам, человеческая цивилизация прекратит свое существование в промежутке между 2040 и 2050 годами, передает Nation news.

Мысли о конце света веками тревожат людские умы. Действительно ли всадники Апокалипсиса уже близко, что указывает на приближение Судного дня и ожидает ли человечество скорый конец — в материале «Вечерней Москвы».

Наука и техника,Андрей Киселев,
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