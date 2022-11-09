Российский космонавт полетит в космос на корабле Илона Маска

Космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев отправится на Международную космическую станцию на американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX в составе экипажа миссии Crew-6 в середине февраля 2023 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщили в госкорпорации, помимо Андрея Федяева в экипаж миссии Crew-6 включены астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Видео дня

Это будет очередной "перекрестный" полет. В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах. Осенью 2022 года на станцию на "Союзе МС-22" прилетел астронавт NASA Франциско Рубио, а на Crew Dragon (миссия Crew-5) - космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

В марте будущего года на корабле "Союз МС-23" вместе с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом планируется доставить на МКС астронавта NASA Лорал О'Хару.

Как подчеркивают эксперты, перекрестные полеты отвечают интересам и России, и США. Они добавляют больше уверенности в безопасности станции: россияне понимают технологию управления американским кораблем, американцы знают технологию управления нашим. В случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского космического корабля, обеспечивается присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов соответственно.