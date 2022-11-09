В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
38 минут назад

Business Insider: Google готовит секретный гаджет для детей ради конкуренции с Apple

Газета.Ruиещё 3

Компания Google в рамках своего подразделения Fitbit готовит секретное носимое устройство для детей до 13 лет. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на трех сотрудников, знакомых с планами бренда.

Google готовит секретный гаджет ради конкуренции с Apple
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пока разработка носит кодовое название "Project Eleven" [рус. "Проект Одиннадцать"]. О ней известно немногое, но одной из основных функций гаджета станет формирование у ребенка здоровых отношений со смартфоном и социальными сетями. Один из сотрудников, пожелавших остаться анонимным, заявил, что в устройстве также будут функции безопасности, например, возможность родителям связаться с ребенком и узнать его местоположение.

Одной из причин запуска "Проекта Одиннадцать" является значительное отставание Google на рынке носимых устройств. Согласно статистике 2021 года, на долю Apple в этом сегменте приходится 30% всех мировых поставок.

В сентябре газета The New York Times сообщила о том, что все больше родителей покупают своим детям часы Apple Watch, начиная с возраста 5 лет. По достижении определенного возраста этот же ребенок может получить iPhone, что делает его лояльным к бренду Apple с малых лет. Google намерена переломить этот тренд, утверждают источники BI.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что бывший президент США Барак Обама носит умные часы Fitbit Ionic, которые приводят к ожогам.

Наука и техника,Барак Обама,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители