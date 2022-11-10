Самый древний текст оказался заклинанием против вшей

Археологи Еврейского университета в Иерусалиме и Южного адвентистского университета в США обнаружили текст на ханаанском языке, датируемый примерно 1700 годом до нашей эры. Эта первая осмысленная надпись, состоящая из букв первого в истории человечества алфавита, выгравирована на гребешке из слоновой кости и содержит заклинание против вшей. Статья опубликована в журнале Jerusalem Journal of Archaeology, кратко об открытии рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Гребень был обнаружен в Тель-Лахише в Израиле в 2017 году, однако специалисты заметили буквы только при последующей постобработке в 2022 году. Надпись была расшифрована эпиграфистами-семитологами Университета Бен-Гуриона, где также выяснили, что артефакт был изготовлен из бивня слона. Гребень размером 3,5 на 2,5 сантиметра имеет сломанные зубцы с обеих сторон. Центральная часть артефакта несколько стерта, возможно, из-за давления пальцев при долгом использовании.

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Сторона гребня с шестью толстыми зубьями, скорее всего, использовалась для распутывания узлов в волосах, а другая сторона с 14 тонкими зубчиками служила для удаления вшей и их яиц. На гребне выгравированы 17 архаичных ханаанских букв, относящихся к ранней стадии развития ханаанского языка. Буквы образуют семь слов, которые гласят: «Пусть этот бивень искоренит вшей в волосах и бороде». По словам историков, это первое предложение, когда-либо найденное на ханаанском языке в Израиле, и оно является прямым свидетельством использования алфавита в быту около 3700 лет назад.

Исследователи также изучили гребень на наличие вшей под микроскопом, сделав фотографии с обеих сторон. На втором зубчике выявлены остатки головных вшей размером 0,5-0,6 миллиметра. Климатические условия Лахиша не позволяли сохранять головных вшей целиком, а только наружную хитиновую оболочку нимфы — личиночной стадии развития головной вши.