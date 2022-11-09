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1 час назад

NASA вновь перенесло запуск сверхтяжелой ракеты к Луне

BFM.RU

Планировавшийся в США на 14 ноября запуск к Луне миссии Artemis 1 перенесен на два дня. Причиной стал надвигающийcя на Флориду шторм «Николь», сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA вновь перенесло запуск сверхтяжелой ракеты к Луне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«NASA продолжает отслеживать тропический шторм «Николь» и решило переназначить запуск миссии Artemis 1 на среду, 16 ноября, ожидая безопасные условия для возвращения сотрудников к работе, а также проверок после прекращения шторма», — говорится в сообщении аэрокосмического управления. Резервной датой старта называется 19 ноября.

Ракета-носитель должна вывести на орбиту космический корабль Orion для проведения его тестового беспилотного полета к Луне в рамках миссии Artemis 1. Затем корабль должен вернуться к Земле и приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Ранее запуск миссии Artemis 1 планировался на 29 августа. Однако он был перенесен из-за обнаруженной утечки жидкого водорода при заправке сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System.

Наука и техника,NASA,
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