NASA вновь перенесло запуск сверхтяжелой ракеты к Луне

Планировавшийся в США на 14 ноября запуск к Луне миссии Artemis 1 перенесен на два дня. Причиной стал надвигающийcя на Флориду шторм «Николь», сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«NASA продолжает отслеживать тропический шторм «Николь» и решило переназначить запуск миссии Artemis 1 на среду, 16 ноября, ожидая безопасные условия для возвращения сотрудников к работе, а также проверок после прекращения шторма», — говорится в сообщении аэрокосмического управления. Резервной датой старта называется 19 ноября.
Ракета-носитель должна вывести на орбиту космический корабль Orion для проведения его тестового беспилотного полета к Луне в рамках миссии Artemis 1. Затем корабль должен вернуться к Земле и приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.
Ранее запуск миссии Artemis 1 планировался на 29 августа. Однако он был перенесен из-за обнаруженной утечки жидкого водорода при заправке сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System.