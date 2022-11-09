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51 минуту назад

Суперкомпьютер установил дату конца света

Lenta.ruиещё 1

Суперкомпьютер World One, который предназначен для прогнозирования закономерностей в человеческой цивилизации, установил, что конец света наступит к 2050 году. Об этом пишет британское издание The Daily Star.

Суперкомпьютер установил дату конца света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вычисления компьютера, созданного в 1973 году по заказу Римского клуба, основаны на сложном алгоритме, который учитывает множество факторов, включая уровень рождаемости и уровень загрязнения окружающей среды, говорится в публикации. Полный анализ позволяет спрогнозировать, какой будет жизнь. Отмечается, что несколько предсказаний данной машины уже сбылись, в частности, ее прогноз относительно снижения доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов.

Причиной вымирания человечества, пишет издание, станет деятельность людей, в том числе, загрязнение окружающей среды, которое приобретает критический характер. «На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать», — сказано в материале.

Ранее космический телескоп «Хаббл» зафиксировал множественное световое эхо вспышки сверхновой 2016adj, возникшее из-за отражения излучения от пылевых полос галактики Центавр А.

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