В Израиле найден гребень с заклинанием на ханаанском языке

Ученые из Еврейского университета в Израиле обнаружили гребень из слоновой кости с надписью на редком диалекте ханаанского языка, датируемый примерно 1700 годом до нашей эры. Работа ученых опубликована в журнале Jerusalem Journal of Archaeology.

Фото: Дафна Газит, Israel Antiquities Authority Дафна Газит, Israel Antiquities Authority

Сам гребень был раскопан в 2017 году в национальном парке Тель-Лахиш, который расположен на юге Израиля. Гребень имеет зубья с обеих сторон: одна использовалась для распутывания узлов в волосах, а другая сторона – для удаления вшей и их яиц.

В 2022 году ученые заметили на нем 17 ханаанских букв во время реставрации. По словам ученых, это первое полное предложение на этом языке, оно переводится как: «пусть этот бивень выкорчевывает вшей из волос и бороды».

«Это первое предложение, когда-либо найденное на ханаанском языке в Израиле. В сирийском Угарите есть хананеи, но они используют другой алфавит. Надпись является прямым доказательством использования ханаанского алфавита в повседневной деятельности, а не только в документах, около 3700 лет назад. Это серьезная веха в истории человеческой письменности», – отметили ученые.