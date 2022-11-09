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54 минуты назад

Ученые обнаружили гребень с первой надписью на ханаанском языке с просьбой искоренить вшей

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Еврейского университета в Израиле обнаружили гребень из слоновой кости с надписью на редком диалекте ханаанского языка, датируемый примерно 1700 годом до нашей эры. Работа ученых опубликована в журнале Jerusalem Journal of Archaeology.

В Израиле найден гребень с заклинанием на ханаанском языке
Фото: Дафна Газит, Israel Antiquities AuthorityДафна Газит, Israel Antiquities Authority

Сам гребень был раскопан в 2017 году в национальном парке Тель-Лахиш, который расположен на юге Израиля. Гребень имеет зубья с обеих сторон: одна использовалась для распутывания узлов в волосах, а другая сторона – для удаления вшей и их яиц.

В 2022 году ученые заметили на нем 17 ханаанских букв во время реставрации. По словам ученых, это первое полное предложение на этом языке, оно переводится как: «пусть этот бивень выкорчевывает вшей из волос и бороды».

«Это первое предложение, когда-либо найденное на ханаанском языке в Израиле. В сирийском Угарите есть хананеи, но они используют другой алфавит. Надпись является прямым доказательством использования ханаанского алфавита в повседневной деятельности, а не только в документах, около 3700 лет назад. Это серьезная веха в истории человеческой письменности», – отметили ученые.

Ханаанские языки — подсемья семитских языков, на которых говорили народы древнего Ханаана — евреи, амореи, моавитяне, эдумейцы, финикийцы и карфагеняне. Ныне большинство языков мертво. Предложение, выгравированное на гребне, написано на диалекте одного из ханаанских языков, однако какого именно, не уточняется.

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