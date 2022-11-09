В мире предрекли массовую миграцию из-за повышения температуры

«Возможно, уже в 2070 году… большая часть регионов мира вблизи экватора будет достаточно жаркой, чтобы угрожать жизни людей. Это относится к большей части Бразилии, а также к частям Африки, Ближнего Востока и Индии», — приводит слова Рокстрема РИА Новости.