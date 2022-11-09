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1 час назад

Учёный Рокстрем допустил массовую миграцию из ряда регионов из-за повышения температуры

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Климатолог Йохан Рокстрем в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung спрогнозировал, что менее чем через 50 лет может начаться массовая миграция из Бразилии, Индии, районов Африки и Ближнего Востока на фоне повышения температуры.

В мире предрекли массовую миграцию из-за повышения температуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам климатолога, из-за повышения температуры человечество столкнётся с непредсказуемыми последствиями. Кроме того, отметил он, глобальное потепление создаст новые условия существования.

«Возможно, уже в 2070 году… большая часть регионов мира вблизи экватора будет достаточно жаркой, чтобы угрожать жизни людей. Это относится к большей части Бразилии, а также к частям Африки, Ближнего Востока и Индии», — приводит слова Рокстрема РИА Новости.

Согласно прогнозам учёного, среднегодовая температура в этих частях мира может достигнуть 30 °C, что заставит население этих регионов мигрировать.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад.

Наука и техника,Антониу Гутерреш,ООН,
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