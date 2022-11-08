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57 минут назад

Изучено влияние освещения на когнитивные способности

Lenta.ru

Специалисты из Университета штата Мичиган (США) изучили влияние уровня освещения на когнитивные способности. Результаты приводит Medical Xpress со ссылкой на пресс-службу вуза.

Изучено влияние освещения на когнитивные способности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В процессе исследования ученые наблюдали за травяными мышами — грызунами, которые спят ночью и бодрствуют днем, подобно людям. Животных подвергали воздействию тусклого (50 люкс, что соответствует комнатному освещению) и яркого (1000 люкс, как освещение в супермаркете) света в течение четырех недель. Авторов интересовало то, как свет (модель имитировала сезонные изменения освещения зимой и летом) модулирует функции мозга и поведение. Затем подопытные должны были решить задачу по прохождению лабиринта.

Оказалось, что у испытуемых, находящихся в тусклом освещении, почти на 30 процентов снизились связи нейронов в гиппокампе мозга, ответственного за память. Также выявились нарушения настроения и когнитивных функций. Ученые рекомендуют проводить больше времени на улице в зимний сезон (хотя бы 15-30 минут), даже если день пасмурный (уровень освещения в пасмурный день от 10 тысяч до 20 тысяч люкс).

В марте 2022 года сотрудники Школы медицины Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго озвучили вред для здоровья сердца, который наносит световое излучение во время сна, исходящее от неплотно закрытых окон, телевизоров, гаджетов или прикроватных светильников.

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