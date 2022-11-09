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42 минуты назад

Bloomberg: Apple сокращает производство iPhone 14 из-за низкого спроса

Газета.Ruиещё 3

Компания Apple сократит производство iPhone 14 как минимум на три миллиона единиц относительно первоначального прогноза на этот год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами бренда.

Apple сократит производство iPhone 14 из-за низкого спроса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь компания намерена выпустить 87 млн смартфонов, а не 90 млн, как планировала изначально. В большей степени сокращение производства связано с вялым спросом на модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus, которые являются боле дешевыми альтернативами флагманских устройств.

Кроме того, свою роль сыграли и перебои с поставками из-за локдаунов на фабриках в Китае, например, в Чжэнчжоу, где собирают большую часть iPhone во всем мире. Ранее Apple заявила, что, несмотря на то, что спрос на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max все еще высок, их производство тоже пострадает из-за ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 в КНР.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что выход AR-очков от Apple задержится до 2025 года из-за проблем с разработкой. До этого утверждалось, что релиз состоится не позднее 2024 года.

Наука и техника,Apple,
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