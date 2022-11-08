Россиянин расшифровал письменность аборигенов острова Пасхи

Российский ученый совершил прорыв в расшифровке письменности аборигенов острова Пасхи. Об этом сообщает научное сообщество Gnezdovo Project.

Фото: Englert, Sebastian/Wikimedia Englert, Sebastian/Wikimedia

На расположенном в южной части Тихого океана острове Пасхи люди живут непрерывно с XIII века нашей эры. Это были переселенцы из Полинезии, впоследствии сформировавшие народ рапануи. К моменту прихода на остров европейцев в 1722 году у рапануи была своя система письменности, кохау ронгоронго, и они использовали ее до середины XIX века. Это единственная известная система письма у полинезийских народов, и в мировых музеях хранится более двух десятков деревянных предметов, покрытых иероглифами народа рапануи. Эта иероглифическая система заинтересовала ученых во второй половине XIX века, но к тому моменту рапануи уже не владели своей письменностью. С тех пор лингвисты пытаются научиться читать эти иероглифы самостоятельно, но не добились большого успеха — предложенные варианты чтения знаков нельзя было считать доказанными.

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Альберт Давлетшин, антрополог и лингвист из РГГУ, смог предложить чтение двадцати знаков письменности острова и доказать двенадцать из них. Доказательство проводилось по методу перекрестных чтений Юрия Кнорозова, согласно которому знак должен обладать осмысленным значением в нескольких независимых контекстах. В случае с чуждыми письменными системами это тяжело, поскольку каждое слово или символ можно интерпретировать по-разному, особенно если сами письменные источники скудны. Среди доказанных чтений – восемь словесных знаков, передающих звучание и смысл, и четыре слоговых, которые передают лишь звуки. Удалось расшифровать, среди прочего, слова МЕА «красный», ТАХИ «один», ТОКИ «тесло» [примитивный топорик]. Из слоговых знаков удалось идентифицировать КА, КИ и ПА. Таким образом, письменность острова Пасхи оказалась словесно-слоговой, сходной по своему устройству с египетской, китайской и майяской иероглификой. Некоторые слоговые знаки письменности происходят от первого слога объекта или действия, который знак изображает: например, изображающий тюленя знак читается как ПА, а слово «тюлень» на языке рапануи звучит как ПАКИА.