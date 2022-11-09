Ученые выяснили, что чувствует человек перед смертью

Сознание человека ясно как никогда в момент смерти. К такому выводу пришли специалисты Нью-Йоркского университета Лангоне. Они рассказали, что происходит с головным мозгом человека во время смерти.

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Специалисты подчеркивают, что во время умирания мозг человека находится в состоянии повышенной активности. По их словам, умирающий человек начинает видеть воспоминания и анализировать свою жизнь. Слова ученых подтверждаются результатами исследования, участие в котором приняли 567 мужчин и женщин, переживших остановку сердца.

«Мы обнаружили всплески мозговой активности: гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны. Некоторые из этих волн возникают, когда люди находятся в сознании и выполняют высшие психические функции, такие как мышление, поиск в памяти и сознательное восприятие», — объяснил доктор медицинских наук Сэм Парния.