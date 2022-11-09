В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

Ученые Университета Лангоне рассказали, что происходит с сознанием умирающих людей

Слово и Делоиещё 3

Сознание человека ясно как никогда в момент смерти. К такому выводу пришли специалисты Нью-Йоркского университета Лангоне. Они рассказали, что происходит с головным мозгом человека во время смерти.

Ученые выяснили, что чувствует человек перед смертью
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалисты подчеркивают, что во время умирания мозг человека находится в состоянии повышенной активности. По их словам, умирающий человек начинает видеть воспоминания и анализировать свою жизнь. Слова ученых подтверждаются результатами исследования, участие в котором приняли 567 мужчин и женщин, переживших остановку сердца.

«Мы обнаружили всплески мозговой активности: гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны. Некоторые из этих волн возникают, когда люди находятся в сознании и выполняют высшие психические функции, такие как мышление, поиск в памяти и сознательное восприятие», — объяснил доктор медицинских наук Сэм Парния.

Ученые утверждают, что человек продолжает самоощущать себя после смерти. Отмечается, что исследователям пока не известно, какова эволюционная цель данного явления.

Наука и техника,Чудом выжившие,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители