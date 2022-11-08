В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
37 минут назад

Ученый назвал регионы мира, которые ждут катастрофы и массовая миграция

Вечерняя Москва

Менее чем через 50 лет из четырех регионов мира может начаться массовая эмиграция из-за повышения температуры. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил климатолог Йохан Рокстрем.

Ученый предупредил о массовой эмиграции в четырех регионах мира
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Возможно, уже в 2070 году большая часть регионов мира вблизи экватора будет достаточно жаркой, чтобы угрожать жизни людей, — заявил он.

Потепление грозит земле по-настоящему «катастрофическими» последствиями, утверждает ученый. Так, часть планеты просто станет необитаемой. По словам климатолога, такая участь постигнет Бразилию, Индию, а также районы Африки и Ближнего Востока.

Среднегодовая температура в этих регионах может превысить 30 градусов, что несет прямую угрозу жизни человека. Если богатые жители этих регионов смогут как-нибудь попытаться бороться с жарой, то для бедняков остается только миграция, рассказал ученый в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В прогнозах знаменитой болгарской ясновидящей Ванги идет речь еще об одном страшном недуге родом из Сибири, способном появиться уже в конце 2022 года. По словам предсказательницы, частицы опасного вируса заморожены в ледниках, однако в результате изменения климата попадут в воздух и распространятся по всему миру, вызвав новую пандемию. «Вечерняя Москва» узнала у ученых, реалистичен ли такой сценарий.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители