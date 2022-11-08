Ученый предупредил о массовой эмиграции в четырех регионах мира

Менее чем через 50 лет из четырех регионов мира может начаться массовая эмиграция из-за повышения температуры. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил климатолог Йохан Рокстрем.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Возможно, уже в 2070 году большая часть регионов мира вблизи экватора будет достаточно жаркой, чтобы угрожать жизни людей, — заявил он.

Потепление грозит земле по-настоящему «катастрофическими» последствиями, утверждает ученый. Так, часть планеты просто станет необитаемой. По словам климатолога, такая участь постигнет Бразилию, Индию, а также районы Африки и Ближнего Востока.

Среднегодовая температура в этих регионах может превысить 30 градусов, что несет прямую угрозу жизни человека. Если богатые жители этих регионов смогут как-нибудь попытаться бороться с жарой, то для бедняков остается только миграция, рассказал ученый в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.