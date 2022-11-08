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52 минуты назад

Китай испытал самый мощный ракетный двигатель в мире

Мария Иванова

Газета South China Morning Post со ссылкой на Китайскую аэрокосмическую научно-техническую корпорацию сообщает, что компания отчиталась об успешном испытании YF-130: жидкостного ракетного двигателя национальной разработки, который является мощнейшей силовой установкой своего класса.

Китай испытал самый мощный ракетный двигатель в мире
Фото: Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорацияКитайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация

Мощность YF-130 в четыре раза опережает показатели двигателя YF-100, долгое время считавшегося «рабочей лошадкой» китайской аэрокосмической индустрии. Новинка также опережает российский РД-180, который, на данный момент, является самым мощным жидкостным двигателем в мире среди всех используемых.

Если все пройдет по плану, YF-130 будет использован на сверхтяжелой ракете-носителе Long March 9: к 2030 году она должна доставить китайских астронавтов на Луну для развертки научной базы совместно с Россией.

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