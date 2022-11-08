Китай испытал самый мощный ракетный двигатель в мире

Газета South China Morning Post со ссылкой на Китайскую аэрокосмическую научно-техническую корпорацию сообщает, что компания отчиталась об успешном испытании YF-130: жидкостного ракетного двигателя национальной разработки, который является мощнейшей силовой установкой своего класса.

Фото: Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация

Мощность YF-130 в четыре раза опережает показатели двигателя YF-100, долгое время считавшегося «рабочей лошадкой» китайской аэрокосмической индустрии. Новинка также опережает российский РД-180, который, на данный момент, является самым мощным жидкостным двигателем в мире среди всех используемых.