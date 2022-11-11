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56 минут назад

Как убрать блокировку экрана на Android — пошаговая инструкция

Мария Иванова

Практически все Android-смартфоны по умолчанию снимают блокировку при помощи одного свайпа. Пользователь нажимает на боковую кнопку разблокировки, проводит пальцем по экрану телефона и готово — домашний экран открыт. Процедура предельно простая, но ее можно сделать еще проще, отключив свайп.

Как убрать блокировку экрана на Android — пошаговая инструкция
Фото: AsurionAsurion
  • Откройте настройки телефона.
  • Перейдите в меню «Безопасность и блокировка экрана».
  • Нажмите на вкладку «Блокировка экрана» и выберите опцию «Нет».

После этого экран можно будет разблокировать лишь нажатием на боковую кнопку, но мы бы все-таки не советовали отключать стандартные настройки блокировки. Без свайпа телефон легко может разблокироваться сам по себе, если вы случайно нажмете кнопку в кармане. Это приводит к случайным звонкам, сообщениям, запуску приложений и другим неудобствам.

Альтернативой может стать функция Smart Lock, которая автоматически разблокирует телефон в определенных обстоятельствах, однако она не работает без блокировки графическим ключом, ПИН-кодом или паролем.

  • Откройте настройки телефона.
  • Перейдите в меню «Безопасность и блокировка экрана».
  • Нажмите на вкладку Smart Lock и разблокируйте экран.

В меню Smart Lock вы можете выбрать условие, при котором экран автоматически разблокируется.

  • Физический контакт. Экран разблокируется, когда вы возьмете телефон в руки.
  • Безопасные места. Экран разблокируется при входе в очерченные на карте районы.
  • Надежное устройство. Экран разблокируется при подключении доверенного устройства через Bluetooth.
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