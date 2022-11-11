Как убрать блокировку экрана на Android — пошаговая инструкция

Практически все Android-смартфоны по умолчанию снимают блокировку при помощи одного свайпа. Пользователь нажимает на боковую кнопку разблокировки, проводит пальцем по экрану телефона и готово — домашний экран открыт. Процедура предельно простая, но ее можно сделать еще проще, отключив свайп.

Фото: Asurion Asurion

Откройте настройки телефона.

Перейдите в меню «Безопасность и блокировка экрана».

Нажмите на вкладку «Блокировка экрана» и выберите опцию «Нет».

После этого экран можно будет разблокировать лишь нажатием на боковую кнопку, но мы бы все-таки не советовали отключать стандартные настройки блокировки. Без свайпа телефон легко может разблокироваться сам по себе, если вы случайно нажмете кнопку в кармане. Это приводит к случайным звонкам, сообщениям, запуску приложений и другим неудобствам.

Альтернативой может стать функция Smart Lock, которая автоматически разблокирует телефон в определенных обстоятельствах, однако она не работает без блокировки графическим ключом, ПИН-кодом или паролем.

Откройте настройки телефона.

Перейдите в меню «Безопасность и блокировка экрана».

Нажмите на вкладку Smart Lock и разблокируйте экран.

В меню Smart Lock вы можете выбрать условие, при котором экран автоматически разблокируется.