В России создали прототип робота для общения с людьми жестами

«Будущие машины-помощники человека скорее всего будут выглядеть как некие антропоморфные существа, — передает пресс-служба слова главы кафедры IT-факультета Московского Политеха Юрия Филипповича. — Сейчас принято использовать слово «роботы», но думаю, что оно не совсем подходит для таких машин. Впрочем, главный вопрос состоит в другом — кто и как будет эти существа создавать, какой станет новая промышленность — в этом суть разработок, которые мы проводим».