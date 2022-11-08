В России создали прототип робота для общения с людьми жестами

В Московском политехническом университете создали прототип робота с двумя антропоморфными руками, способного общаться жестами. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Его многосуставчатые пальцы обладают подвижными фалангами, благодаря чему робот может выражать эмоции и даже показывать символы «языка глухих». В данный момент робот владеет лишь русским жестовым, но поскольку его строение пальцев практически идентично человеческим, он может использовать любой другой жестовый язык.
«Будущие машины-помощники человека скорее всего будут выглядеть как некие антропоморфные существа, — передает пресс-служба слова главы кафедры IT-факультета Московского Политеха Юрия Филипповича. — Сейчас принято использовать слово «роботы», но думаю, что оно не совсем подходит для таких машин. Впрочем, главный вопрос состоит в другом — кто и как будет эти существа создавать, какой станет новая промышленность — в этом суть разработок, которые мы проводим».
Ученый рассчитывает, что массовое распространение антропоморфных роботов изменит жизнь так же, как перевернула ее популяризация личного автотранспорта в первой половине XX века. Ключевым условием для этого должно стать наделения робота способностью не только «изъясняться» естественным языком, но и мыслить на нем.