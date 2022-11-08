"Лаборатория Касперского" прекратит работу своего VPN-приложения в России

"Лаборатория Касперского" прекратит работу своего VPN-приложения Kaspersky Secure Connection в России. Платная версия будет продаваться до конца 2022 года, бесплатная прекратит работу 15 ноября. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

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"VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму", - сообщается в блоге компании.

Платная версия сервиса будет продаваться до конца декабря 2022 года, при покупке и активации приложение продолжит работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки. Бесплатная версия будет доступна до 15 ноября 2022 года, после этого воспользоваться бесплатным продуктом в России уже не получится, отметили в компании.

Вместе с этим русскоязычная версия приложения все так же будет доступна на сайтах "Лаборатории Касперского" и в магазинах мобильных приложений, добавили в блоге.

"Изменения в работе Kaspersky Secure Connection не затронут никакие иные страны, кроме России. Для пользователей за пределами России набор доступных функций и VPN-серверов не изменится", - подчеркнули в компании.