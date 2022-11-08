Российские ученые заставили свет в комнате меняться по настроению хозяина

В России создали нейросеть, способную определять настроение человека и подстраивать освещение комнаты под него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя лаборатории Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Университета ИТМО Олега Басова. Басов сообщил об этом на конференции «Национальная технологическая революция 20.35» в неформальной обстановке.

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Разработчики решили объединить идеи цифрового ассистента и адаптивного освещения. Основанный на нейросети алгоритм оценивает сообщения пользователя в мессенджерах, а также периодически «разговаривает» с человеком через виртуального помощника. После того как лексический анализ зафиксирует смену настроения человека, алгоритм дает команду изменить уровень освещенности в комнате или отдельном ее месте, или же сменить цвет.

«Обученная нейросеть способна определять настроение пользователя по анализу буквально трех-пяти сообщений. […] Она может выровнять психоэмоциональный фон после напряженного разговора, улучшить настроение, расслабить или настроить на рабочий лад за счет использования соответствующих спектральных и фотометрических характеристик света», — рассказал ученый.