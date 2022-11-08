Доказано существование жизни на Земле 3,5 миллиарда лет назад

Международная группа ученых из Франции, Великобритании и Италии доказала биологическое происхождение геологической структуры, считающейся самым древним строматолитом возрастом 3,48 миллиарда лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geology.

Строматолиты — окаменелые карбонатные остатки жизнедеятельности цинобактериальных матов, крупных сообществ цианобактерий, образующих толстые слои на питательных субстратах в мелководных водоемах. Структура строматолитов отражает сложные взаимоотношения между микроорганизмами и их средой обитания, поэтому обнаружение этих окаменелостей считается доказательством присутствия живых организмов на Земле миллиарды лет назад. Однако биологическое происхождение самых древних строматолитов, которые были найдены в формации Дрессер в регионе Пилбара (Западная Австралия) долгое время подвергалось сомнению.

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Исследователи представили двухмерную и трехмерную реконструкцию морфологии, минералогии, геохимии редкоземельных элементов, а также процесса возникновения строматолитов возрастом около 3,5 миллиарда лет в формации Дрессер. Были использованы такие методы, как оптическая и электронная микроскопия, рамановская спектроскопия и томография синхротронным излучением, благодаря чему удалось визуализировать микроструктуру неоднородных слоев, возникающих в результате дегазации пустот, и столбчатые вертикальные структуры, которые ученые интерпретировали как палисадная микробная ткань.

Все выявленные особенности указывают на то, что строматолит является остатком преимущественного фототрофного (получающего энергию через фотосинтез) микробного сообщества. В большой части строматолита присутствует значительная примесь гематита (оксида железа) из-за выветривания, что делает анализ органических компонентов невозможным.