На Украине усилились опасения из-за возможной потери доступа к Starlink

Украина опасается, что ее армия может потерять доступ к важной им спутниковой связи миллиардера Илона Маска Starlink. Об этом сообщает бельгийская газета Modern Diplomacy со ссылкой на двух источников.

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«Опасения Украины, что ее войска могут потерять доступ к важнейшему интернет-сервису Илона Маска Starlink, усилились после того, как 1300 военных спутников были отключены», — пишет Modern Diplomacy.

Как напоминает газета, 24 октября на Украине началось отключение терминалов Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ). К этому, как заявляет ее источник, привело отсутствие финансирования.

Отключение затронуло блок из 1300 терминалов, которые Украина приобрела в марте у британской компании и использовала для боевых операций, отмечается в материале.

ВСУ платили компании Маска SpaceX $2,5 тыс. в месяц за то, чтобы каждый из этих терминалов работал. Их общая стоимость к сентябрю увеличилась почти до $20 млн и Украина больше не могла платить за них.