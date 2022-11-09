В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

Modern Diplomacy: на Украине усилились опасения из-за возможной потери доступа к Starlink

Газета.Ruиещё 2

Украина опасается, что ее армия может потерять доступ к важной им спутниковой связи миллиардера Илона Маска Starlink. Об этом сообщает бельгийская газета Modern Diplomacy со ссылкой на двух источников.

На Украине усилились опасения из-за возможной потери доступа к Starlink
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Опасения Украины, что ее войска могут потерять доступ к важнейшему интернет-сервису Илона Маска Starlink, усилились после того, как 1300 военных спутников были отключены», — пишет Modern Diplomacy.

Как напоминает газета, 24 октября на Украине началось отключение терминалов Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ). К этому, как заявляет ее источник, привело отсутствие финансирования.

Отключение затронуло блок из 1300 терминалов, которые Украина приобрела в марте у британской компании и использовала для боевых операций, отмечается в материале.

ВСУ платили компании Маска SpaceX $2,5 тыс. в месяц за то, чтобы каждый из этих терминалов работал. Их общая стоимость к сентябрю увеличилась почти до $20 млн и Украина больше не могла платить за них.

Modern Diplomacy также пишет, что в начале октября, до полного отключения терминалов Starlink, Министерство обороны Украины обратилось к своим британским коллегам с просьбой оплатить ежемесячный счет в размере $3,25 млн. После чего Минобороны Британии заявило, что будет поддерживать ряд терминалов, «которые имеют прямое тактическое значение для украинских военных».

Наука и техника,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители