LG представила гибкий дисплей, который можно мять

Компания LG представила прототип гибкого дисплея, который можно выкручивать, мять и растягивать в разные стороны.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Производитель отошёл от концепции экранов-рулонов и использовал в своём изобретении материал, из которого производят контактные линзы. Этот материал отличается гибкостью и прочностью.

Экран можно крутить под любым углом, мять и растягивать. Светодиоды не рвутся, потому что имеют структуру пружины. Отмечается, что базовая диагональ дисплея — 12 дюймов, увеличить можно до 14.