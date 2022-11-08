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14 минут назад

LG представила гибкий дисплей, который можно мять

Ferra.ruиещё 1

Компания LG представила прототип гибкого дисплея, который можно выкручивать, мять и растягивать в разные стороны.

LG представила гибкий дисплей, который можно мять
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Производитель отошёл от концепции экранов-рулонов и использовал в своём изобретении материал, из которого производят контактные линзы. Этот материал отличается гибкостью и прочностью.

Экран можно крутить под любым углом, мять и растягивать. Светодиоды не рвутся, потому что имеют структуру пружины. Отмечается, что базовая диагональ дисплея — 12 дюймов, увеличить можно до 14.

По заявлениям представителей LG, разработка «мнущихся» экранов завершится в 2024 году. Использовать такие экраны можно будет при создании носимых устройств, производстве одежды и мебели. Также устройства можно будет прикреплять к форме спасателей или медиков, чтобы они использовали их для оперативной передачи данных.

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