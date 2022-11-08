Шутит и даже перебивает: в России создали онлайн-помощника для сайтов

Российская компания Neuro.net разработала первого в мире голосового помощника для сайта. Он способен шутить, перебивать, выражать эмоции, выделять слова интонацией и менять направление разговора в зависимости от поведения пользователя.

Компания предоставила демонстрацию работы голосового помощника:

Помощника Web Personal Assistant (Web PA) можно просто попросить найти для вас нужный товар или услугу. Ассистент поможет выбрать нужную модель товара, добавит её в корзину и расскажет о новинках, акциях и условиях.